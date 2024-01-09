США расширят Киеву доступ к оборонным технологиям

Белый дом провел встречу с представителями ведущих оборонных компаний, на которой обсуждалось обеспечение Украины современным оружием.

В Администрации президента США в понедельник, 8 января, провели встречу с представителями двенадцати ведущих американских оборонных компаний, чтобы обсудить производство оружия для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников Белого дома. Отмечается, что во встрече приняли участие руководители компаний, представляющих разные направления американского военно-промышленного комплекса. По данным агентства, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан созвал встречу, чтобы добиться "восстановления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, которые они определили как сдерживающие ее прогресс и динамику на поле боя". Среди участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, преимущественно специализирующихся на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, занимающихся дронами и борьбой с ними. Участники встречи обсуждали, как Вашингтон может предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, речь шла о технологиях разминирования, беспилотниках и системах для борьбы с российскими дронами. В Белом доме отметили, что США таким образом пытаются расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям. Американские чиновники также подтвердили, что представленные на встрече компании уже непосредственно работают с украинским правительством. Напомним, в ноябре Главком ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist заявил, что для прогресса на фронте Украине нужны пять ключевых военных возможностей и технологий: это авиация и преимущество в воздухе, усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расширенные возможности для контрбатарейной борьбы, современные технологии для разминирования, наращивание резервов. В Украине создадут Армии роботов и РЭБ - Федоров

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