В Одесской области от непогоды упал ветрогенератор

От шквального ветра больше всего страдает Одесская область. Шквальный ветер завалил даже металлическую конструкцию ветрогенератора.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в понедельник, 8 января, порыв ветра завалил ветрогенератор, сообщили в Министерстве энергетики Украины. Там также опубликовали видео с последствиями непогоды. Отмечается, что из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в Украине наблюдается значительное обледенение сетей. Температура колеблется от -5 до -20°C, на юге немного теплее от +4 до -1°C. Сообщается, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во всех пострадавших регионах. В Минэнерго отметили, что все службы работают в усиленном режиме. Энергетики постепенно возвращают свет в дома украинцев. Ранее сообщалось, что от непогоды в Одесской области обесточено более 200 сел. А в Ровенской области от переохлаждения погибли два человека. В области развернута сеть из четырехсот пунктов несокрушимости, где можно согреться.

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