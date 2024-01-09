Зеленский планирует посетить форум в Давосе - СМИ

Украинский президент также планирует посетить столицу Швейцарии, Берн перед своим выступлением в Давосе.

Президент Владимир Зеленский намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и посетить Швейцарию на следующей неделе. Об этом в понедельник, 8 января, сообщило издание Tages-Anzeiger. Отмечается, что в январе президент Украины, вероятно, посетит Всемирный экономический форум в Давосе и столицу Швейцарии, город Берн. Его визит может занять не менее двух дней. Также указывается, что Зеленский намерен лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января. Президент Украины также планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Об этом сообщают несколько независимых источников издания, ознакомленных с планами визита. Однако представители федеральной администрации Швейцарии указывают, что планируемый визит Зеленского, по всей вероятности, остается неподтвержденным до последнего момента. По их словам, поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о приезде Зеленского в Давос и Берн, вероятно, еще не принято. По данным издания, президент Украины может встретиться с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны. Напомним, в прошлом году Всемирный экономический форум в Давосе посетила первая леди Елена Зеленская, презентовавшая там украинскую формулу мира. Предательство или поддержка? Визит Зеленского в США

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