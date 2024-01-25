Достанем врага там, где не ждет - Воздушные силы

Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать украинцев, заявил командующий Воздушными силами на фоне российских фейков об Ил-76.

У украинских военных есть все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает. Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Воздушные Силы бьют, били и будут бить врага, где бы он ни был, будут защищать наших граждан от террористических атак врага", - подчеркнул Олещук.



По его словам, Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы каждый день и ночью находятся под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов.



"Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!" - подчеркнул командующий Воздушными силами ВСУ.



Также он сообщил, что 24 января российская пропаганда направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, пытаясь дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.



"Цель пропаганды очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - написал Олещук.

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