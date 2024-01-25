Успешная работа ПВО: уничтожено 11 российских ударных дронов

В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из России, оккупированного Крыма и оккупированной Донецкой области.

Ночью украинская ПВО уничтожила 11 вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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"В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарской РФ и мыса Чауда - Крым, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова, и одной - из оккупированной Донецкой области. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 11 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

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