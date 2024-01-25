Генштаб озвучил потери российских оккупантов
Только за предыдущие сутки, 24 января, украинские защитники уничтожили ориентировочно 950 бойцов российской армии.
Общие боевые потери личного состава войск РФ с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года ориентировочно составляют 379 610 (+950) человек (в скобках даны за предыдущие сутки, 24 января). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Также сообщается, что российские войска с начала полномасштабного вторжения потеряли в Украине:
- танков - 6257 (+30) ед,
- боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 9067 (+59) ед,
- РСЗО - 972 (+1) ед,
- средств ПВО - 660 (+1) ед,
- самолетов - 331 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35),
- крылатых ракет - 1844 (+2),
- кораблей/катеров - 23 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед,
- специальной техники - 1420 (+4).
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