Генштаб озвучил потери российских оккупантов

Только за предыдущие сутки, 24 января, украинские защитники уничтожили ориентировочно 950 бойцов российской армии.

Общие боевые потери личного состава войск РФ с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года ориентировочно составляют 379 610 (+950) человек (в скобках даны за предыдущие сутки, 24 января). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Также сообщается, что российские войска с начала полномасштабного вторжения потеряли в Украине:

танков - 6257 (+30) ед,

боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед,

артиллерийских систем - 9067 (+59) ед,

РСЗО - 972 (+1) ед,

средств ПВО - 660 (+1) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35),

крылатых ракет - 1844 (+2),

кораблей/катеров - 23 (+0) ед,

подлодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед,

специальной техники - 1420 (+4).

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