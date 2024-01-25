Оккупанты за сутки 99 раз обстреляли Херсонскую область, есть жертва и раненые

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; два учебных заведения; объект критической инфраструктуры и склад в Бериславском районе.

За предыдущие сутки российские войска совершили 99 обстрелов Херсонщины, выпустив по территории области 392 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 21 снаряд. Об этом сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; два учебных заведения; объект критической инфраструктуры и склад в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения", - говорится в сообщении.

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