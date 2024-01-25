"Атеш" разведал одно из крупнейших предприятий, производящее ракеты под Москвой

Агенты движения Атеш провели внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий Тактическое ракетное вооружение.

Партизаны Атеш разведали территорию корпорации Тактическое ракетное вооружение в Московской области - одного из крупнейших предприятий российского оборонпрома. Об этом они сообщили в своем Телеграм-канале.

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"Наши агенты провели внешнюю разведку центрального офиса одного из крупнейших российских оборонных предприятий: корпорации Тактическое ракетное вооружение в н.п. Королев, Московская область. Данная корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение разных классов. Среди их продукции есть ракеты Х-31, Х- 35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа Бастион, Яхонт, Рубеж и др. Мы вычислили производственные цеха, помещения с реагентами и техникой, также мы наверняка знаем расположение административного корпуса со всей документацией. Этот военный объект должен быть уничтожен и мы будем над этим работать!" - заверили партизаны.

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