Падение Ил-76 в РФ: СБУ начала расследование

В настоящее время проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств падения самолета, отметили в спецслужбе.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

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"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области, расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, сейчас проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств падения самолета. Досудебное расследование продолжается.

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