Спикер обороны юга сообщила, что во время недавней атаки по югу Украины россияне прибегали к "тактическим ухищрениям".

Оккупанты ищут новую тактику применения "шахедов" для будущих атак по Украине. Россияне, в частности, пытаются разведать готовность и точность нашей противовоздушной обороны. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

Читайте также: Падение самолета Ил-76 под Белгородом: Минобороны РФ заявило, что на борту находились военнопленные ВСУ

"Последние волны ударов состоят из двух-восьми, этой ночью насчитали до 14. Но именно такое направление "шахедов" достаточно разветвленное либо, наоборот - обильно сосредоточенное, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать предстоящие мощные акции", - предположила она.



Она сообщила, что во время сегодняшней ночной атаки по югу Украины россияне прибегали к "тактическим ухищрениям".



"Он использовал низкое прохождение дронов над водой, максимально усложняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны, и заходили они по направлению фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", - резюмировала Гуменюк.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.