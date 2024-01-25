"Власти" Крыма ввели "особый режим" на границе с Херсонской областью

Местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска Армянск, Перекоп, Джанкой, железнодорожные пункты пропуска Армянск и Джанкой.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов издал указ, согласно которому на административной границе между Крымом и оккупированной частью Херсонской области вводится "особый режим" въезда и выезда. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

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В соответствии с данным указом, режим пропуска на севере Крыма "приравнивается к режиму пропуска через госграницу РФ".

При этом местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска Армянск, Перекоп, Джанкой, железнодорожные пункты пропуска Армянск и Джанкой.

"Установить, что пересечение административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью осуществляется при наличии: у иностранных граждан или лиц без гражданства - действительного документа, удостоверяющего личность и признанного в соответствии с международными договорами Российской Федерацией в этом качестве", - говорится в указе.

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