Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

"Власти" Крыма ввели "особый режим" на границе с Херсонской областью

Местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска Армянск, Перекоп, Джанкой, железнодорожные пункты пропуска Армянск и Джанкой.
"Власти" Крыма ввели "особый режим" на границе с Херсонской областью
Иллюстративное фото / Соцсети

"Глава" Крыма Сергей Аксенов издал указ, согласно которому на административной границе между Крымом и оккупированной частью Херсонской области вводится "особый режим" въезда и выезда. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Читайте также: Падение самолета Ил-76 под Белгородом: Минобороны РФ заявило, что на борту находились военнопленные ВСУ

В соответствии с данным указом, режим пропуска на севере Крыма "приравнивается к режиму пропуска через госграницу РФ".

При этом местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска Армянск, Перекоп, Джанкой, железнодорожные пункты пропуска Армянск и Джанкой.

"Установить, что пересечение административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью осуществляется при наличии: у иностранных граждан или лиц без гражданства - действительного документа, удостоверяющего личность и признанного в соответствии с международными договорами Российской Федерацией в этом качестве", - говорится в указе.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK