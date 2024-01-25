ВСУ поразили вражеский полигон в Донецкой области с помощью HIMARS

Паблики временно оккупированного Иловайска писали о машинах скорой помощи в городе и взрывах на военном полигоне.

Ракеты из HIMARS поразили вражеский полигон в Донецкой области. Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

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В публикации он также привел слова Z-военнослужащего Романа Романова, о том, что оккупанты "теперь ищут крайних".



В свою очередь Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что в результате атаки были ликвидированы военнослужащие 24 ВС РФ.



"Еще вчера местные паблики временно оккупированного Иловайска писали о большом количестве машин скорой помощи в городе и взрывах на военном полигоне, в результате чего погибли и ранены", - добавил Бутусов.

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