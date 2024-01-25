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Зеленский провел разговор с президентом Словении

Глава государства обсудил с президентом Словении сотрудничество в Совете Безопасности ООН и оборонные потребности Украины.
Зеленский провел разговор с президентом Словении
  Президент Украины Владимир Зеленский 25 января провел телефонный разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Об этом идет речь на сайте президента.   Зеленский поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на сильный голос словенской делегации в поддержку Украины.   Стороны обсудили сотрудничество в рамках Украинской формулы мира. Владимир Зеленский поблагодарил за участие словенского представителя в 4-й встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств в Давосе. Он пригласил Словению быть среди участников первого Глобального саммита мира, подготовка к которому началась в Швейцарии.   Глава государства также отметил присоединение Словении к Совместной декларации стран G7, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе. Собеседники обсудили начало работы над двусторонним документом по гарантиям безопасности в рамках этой декларации.   Зеленский проинформировал коллегу из Словении о ситуации на поле боя и очертил актуальные оборонные потребности Украины.   Отдельно президент поблагодарил за оборонную и гуманитарную поддержку Украины.   Зеленский также отметил участие Словении в создании реабилитационных центров в Харькове и Житомирской области и в реконструкции больницы в Изюме Харьковской области.   Напомним, Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на разминирование.     Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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