Зеленский провел разговор с президентом Словении

Глава государства обсудил с президентом Словении сотрудничество в Совете Безопасности ООН и оборонные потребности Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 января провел телефонный разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Об этом идет речь на сайте президента. Зеленский поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на сильный голос словенской делегации в поддержку Украины. Стороны обсудили сотрудничество в рамках Украинской формулы мира. Владимир Зеленский поблагодарил за участие словенского представителя в 4-й встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств в Давосе. Он пригласил Словению быть среди участников первого Глобального саммита мира, подготовка к которому началась в Швейцарии. Глава государства также отметил присоединение Словении к Совместной декларации стран G7, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе. Собеседники обсудили начало работы над двусторонним документом по гарантиям безопасности в рамках этой декларации. Зеленский проинформировал коллегу из Словении о ситуации на поле боя и очертил актуальные оборонные потребности Украины. Отдельно президент поблагодарил за оборонную и гуманитарную поддержку Украины. Зеленский также отметил участие Словении в создании реабилитационных центров в Харькове и Житомирской области и в реконструкции больницы в Изюме Харьковской области. Напомним, Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на разминирование. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp