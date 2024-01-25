Впервые суд в Украине принял взыскать с России 1,9 млрд грн

Действия страны-агрессора стали причиной потери активов ПАО Коммерческий банк "Украинский финансовый мир", отмечает Фонд гарантирования.

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Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании с РФ более 1,9 млрд грн ущерба, причиненного ПАО Коммерческому банку Украинский финансовый мир. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования. "Принято первое судебное решение по искам Фонда гарантирования вкладов в Российскую Федерацию о возмещении ущерба, причиненного банку в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. 23 января Хозяйственный суд г. Киева принял решение о взыскании с РФ в лице министерства юстиции Российской Федерации более 1,9 млрд грн ущерба, причиненного действиями государства-агрессора ПАО Коммерческий банк Украинский финансовый мир (далее - Банк, ПАО КБ УФС), дело", - говорится в сообщении. Головной офис и почти все активы ПАО КБ УФС находились в Донецке и были фактически утрачены в результате оккупации города и других территорий ОРДЛО подконтрольными России военными террористическими группировками. Банк был признан неплатежеспособным постановлением НБУ от 14 августа 2014, на основании чего 15 августа 2014 Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в нем временную администрацию. Общая сумма иска по объему утраченных активов банка на временно оккупированных территориях составила 1,9 млрд. грн. "Судебные решения, подтверждающие ответственность страны-агрессора за нанесенный ущерб, чрезвычайно важны. Поскольку они закладывают правовую основу в перспективе для возмещения потерь, нанесенных Россией за годы вооруженной агрессии", - пояснил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков. Напомним, подразделения компаний Siemens и Volkswagen обратились к правительству Германии с запросом о компенсациях по финансовым потерям в России.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp