Списки пленных на обмен 24 января распространяет роспропаганда - ГУР

Юсов подчеркнул, что информацию о списках в РФ распространило не Минобороны страны-агрессора, и не соответствующие органы, а пропаганда.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в РФ официально через соответствующие органы не публикуют списки военнопленных, которые должны были обменять 24 января. Информацию намеренно публично вбрасывает российская пропаганда. Об этом он сказал в эфире телемарафона. "Во-первых, списки (военнопленных, которых собирались обменять, - ред.) были известны. Другое дело, какие списки. В Украине официальную информацию сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными и официальные должностные лица, в том числе уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Что мы имеем со стороны государства-агрессора? Пропагандисты, Симоньян, Шарий и так далее освещают, показывают якобы те или иные списки", - отметил Юсов. Он подчеркнул, что информацию о списках в РФ распространило не Минобороны страны-агрессора, не соответствующие органы, в том числе гуманитарный штаб, отвечающий за обращение с военнопленными, а пропаганда. Напомним, в Белгородской области РФ 24 января разбился российский самолет Ил-76. Российское Минобороны утверждает, что в самолете якобы были украинские пленные, которых везли на очередной обмен. Однако Украинская правда со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщила, что у Ил-76 были ракеты для ЗРК С-300, по которым россияне часто обстреливают Харьков из района Белгорода. Позже в ГУР подтвердили, что в тот день должен был состояться обмен пленными, но этого так и не произошло. А россияне опубликовали список из 65 украинских пленных, якобы погибших во время крушения. Как выяснили украинские журналисты, данные, по крайней мере, 17 человек из обнародованного списка совпадают с данными 17 бойцов ВСУ, которых обменяли еще 3 января. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, на борту Ил-76 должны быть военно-политические VIP-персоны РФ, но в последний момент ФСБ запретило им садиться. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp