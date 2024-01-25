Генштаб сообщил, на каких направлениях атаковала РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

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Оккупанты в течение суток пытались атаковать на нескольких направлениях. На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в четверг, 25 января, на его Facebook-странице.ВСУ отбили пять атак возле Синковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем в этом направлении оказались более 10 населенных пунктов.Украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще две атаки вблизи Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Раздолевки Донецкой области.Силами обороны Украины были отражены семь атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Дружковки Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.Наши защитники отбили пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также захватчики нанесли авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Также он, в частности, нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Донецкой области.Наши защитники отразили шесть атак окупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстреам подверглись более 10 населенных пунктов.Украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Роботиного, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ставки Николаевской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций украинских войск. Напомним, на Авдеевском направлении отбиты 17 атак россиян. Генштаб сделал заявление на фоне информации об Ил-76 Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp