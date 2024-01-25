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Генштаб сообщил, на каких направлениях атаковала РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
Генштаб сообщил, на каких направлениях атаковала РФ

 

Оккупанты в течение суток пытались атаковать на нескольких направлениях. На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в четверг, 25 января, на его Facebook-странице.   Купянское направление   ВСУ  отбили пять атак возле Синковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем в этом направлении оказались более 10 населенных пунктов.   Лиманское направление   Украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще две атаки вблизи Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Раздолевки Донецкой области.   Бахмутское направление   Силами обороны Украины были отражены семь атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Дружковки Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.   Авдеевское направление   Наши защитники отбили пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также захватчики нанесли авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.   Марьинское направление   Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Также он, в частности, нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Донецкой области.   Шахтерское направление   Наши защитники отразили шесть атак окупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстреам подверглись более 10 населенных пунктов.   Запорожское направление   Украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Роботиного, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.   Херсонское направление   Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ставки Николаевской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций украинских войск.   Напомним, на Авдеевском направлении отбиты 17 атак россиян.   Генштаб сделал заявление на фоне информации об Ил-76       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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