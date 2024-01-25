Шмигаль поблагодарил Францию за поставку дополнительных ракет SCALP

Глава правительства обсудил вместе со своим французским коллегой Габриэлем Атталем реализацию реформ и евроинтеграцию Украины.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Украина надеется на то, что плодотворное сотрудничество с Францией, в частности, в военной сфере, продолжится. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своем канале в Telegram в четверг, 25 января. По его словам, он провел первый телефонный разговор с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Главы правительств обеих стран обсудили реализацию реформ и евроинтеграцию Украины. Шмигаль поблагодарил за поставки дополнительной партии ракет SCALP, а также создание "артиллерийской коалиции" и увеличение поставок артиллерийских систем и снарядов. "Отдельное внимание на вопросах продовольственной безопасности и восстановления. Работаем над конфискацией российских активов. Вместе с Францией также заинтересованы в сотрудничестве в разминировании, транспортной и энергетической сферах", - отметил Шмигаль. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой стало создание Артиллерийской коалиции.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp