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Шмигаль поблагодарил Францию за поставку дополнительных ракет SCALP

Глава правительства обсудил вместе со своим французским коллегой Габриэлем Атталем реализацию реформ и евроинтеграцию Украины.
Шмигаль поблагодарил Францию за поставку дополнительных ракет SCALP

 

Украина надеется на то, что плодотворное сотрудничество с Францией, в частности, в военной сфере, продолжится. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своем канале в Telegram в четверг, 25 января.   По его словам, он провел первый телефонный разговор с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Главы правительств обеих стран обсудили реализацию реформ и евроинтеграцию Украины.   Шмигаль поблагодарил за поставки дополнительной партии ракет SCALP, а также создание "артиллерийской коалиции" и увеличение поставок артиллерийских систем и снарядов.   "Отдельное внимание на вопросах продовольственной безопасности и восстановления. Работаем над конфискацией российских активов. Вместе с Францией также заинтересованы в сотрудничестве в разминировании, транспортной и энергетической сферах", - отметил Шмигаль.   Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой стало создание Артиллерийской коалиции.   Франция будет поставлять Украине до 50 авиабомб ежемесячно до конца года – министр       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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