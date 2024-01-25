Украина вернула домой двоих детей, вывезенных в РФ

Парень и девушка, 16 и 17 лет соответственно, жили в Крынках. После освобождения правобережья украинскими силами россияне депортировали детей в Краснодарский край.

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Украина вернула домой еще двух несовершеннолетних, которых российские оккупанты вывезли в Краснодарский край. Об этом 25 января сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. "Парень и девушка, 16 и 17 лет соответственно, жили в Крынках. После освобождения правобережья враг депортировал детей в Краснодарский край", отметил он. По словам Прокудина, семьи уже объединились с детьми после их возвращения в Украину. Напомним, у властей Украины есть официальные данные о депортации почти 20 тысяч детей в Россию. Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАРЭ) приняла резолюцию о положении детей Украины. В документе говорится, что депортация детей Украины составляет военные преступления, преступления против человечности и содержит признаки геноцида. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp