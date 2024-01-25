Зеленский: Европа будет защищать свое единство

Глава государства отметил, что Украина должна сохранять уверенность в своих партнерах. В частности, речь о Европейском союзе.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна чувствовать, что Европа не откажется от своей идеи сохранять и защищать свое единство. Об этом он сказал во время вечернего обращения 25 января. Глава государства отметил, что Украина должна сохранять уверенность в своих партнерах. В частности, речь о Европейском союзе. "Прежде всего, очень важно сохранять уверенность в отношениях с нашими партнерами, в частности в Европейском союзе. Я благодарен за понимание ситуации относительно макрофина и необходимости дальнейшей неизменной поддержки Украины. Это главный сигнал, который должен видеть враг. Россия должна чувствовать, что Европа на всех уровнях сохраняет готовность защищать свои ценности, свое единство", – сказал президент. Зеленский отметил, что украинцы должны ощутить на себе конкретные результаты внешнеполитической деятельности страны. "Сейчас социальная ситуация в Украине базируется именно на качестве реализации международных договоренностей", – подчеркнул он. Напомним, Зеленский сегодня провел телефонный разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Они обсудили сотрудничество в Совете Безопасности ООН и оборонные нужды Украины. Ранее президент пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Среди прочего речь шла о вопросе подготовки соглашения между Украиной и Германией о гарантиях безопасности. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp