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Зеленский: Европа будет защищать свое единство

Глава государства отметил, что Украина должна сохранять уверенность в своих партнерах. В частности, речь о Европейском союзе.
Зеленский: Европа будет защищать свое единство

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна чувствовать, что Европа не откажется от своей идеи сохранять и защищать свое единство. Об этом он сказал во время вечернего обращения 25 января.   Глава государства отметил, что Украина должна сохранять уверенность в своих партнерах. В частности, речь о Европейском союзе.   "Прежде всего, очень важно сохранять уверенность в отношениях с нашими партнерами, в частности в Европейском союзе. Я благодарен за понимание ситуации относительно макрофина и необходимости дальнейшей неизменной поддержки Украины. Это главный сигнал, который должен видеть враг. Россия должна чувствовать, что Европа на всех уровнях сохраняет готовность защищать свои ценности, свое единство", – сказал президент.   Зеленский отметил, что украинцы должны ощутить на себе конкретные результаты внешнеполитической деятельности страны.   "Сейчас социальная ситуация в Украине базируется именно на качестве реализации международных договоренностей", – подчеркнул он.     Напомним, Зеленский сегодня провел телефонный разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Они обсудили сотрудничество в Совете Безопасности ООН и оборонные нужды Украины.   Ранее президент пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Среди прочего речь шла о вопросе подготовки соглашения между Украиной и Германией о гарантиях безопасности.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp  
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