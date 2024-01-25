В строительстве, которое длится круглосуточно, задействовано более тысячи работников и более 400 единиц техники.

В Украине магистральный водопровод достроен на 95%. Сейчас на объекте строятся стены и устанавливаются насосы. Об этом 25 января сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Отмечается, что на всей протяженности, а это 145 км, строится 11 насосных станций для обеспечения максимально надежной работы магистрального водопровода. Также производится монтаж труб и строительство электрических подстанций. На очереди – работы по гидроизоляции стен, устройство кровель и установка автоматизированных систем. В строительстве, которое длится круглосуточно, задействовано более тысячи работников и более 400 единиц техники. Однако обстрелы замедляют работу на определенных участках. Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС жители Кривого Рога, Марганца, Никополя, Томаковки, Покровска, Марьянского и других близлежащих населенных пунктов остались без воды. Водопровод обеспечит питьевой водой около полутора миллиона человек. Строительство магистрального водопровода – один из приоритетных проектов Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, приобщившихся к ликвидациям последствий подрыва Каховской ГЭС уже в первые дни после трагедии. "На каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора. Также при содействии американского проекта Проект USAID Экономическая поддержка Украины будет проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков водопровода. Все отчеты вместе с результатами аудита и экспертизы, а также сметами для каждого вида материалов будут обнародованы сразу после прохождения экспертизы", - говорится в сообщении министерства.

Cмотрите фотогалерею: В Украине магистральный водопровод достроен на 95%

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Напомним, летом прошлого года под Кривым Рогом была запущена первая нить масштабного магистрального водопровода. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp