Украина планирует конференцию по вступлению в ЕС

Зеленский отметил, что впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и переговорной позиции.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года. Глава государства приветствовал сегодняшнее начало основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС. Он сообщил, что в Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров. Зеленский отметил, что впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и переговорной позиции. "Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года", - сказал Зеленский. Напомним, в ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины. Как сообщалось, что Франция предоставит экспертную помощь для ускорения достижения Украиной критериев вступления в ЕС. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp