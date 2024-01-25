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Украина планирует конференцию по вступлению в ЕС

Зеленский отметил, что впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и переговорной позиции.
Украина планирует конференцию по вступлению в ЕС

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года.   Глава государства приветствовал сегодняшнее начало основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС. Он сообщил, что в Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров.   Зеленский отметил, что впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и переговорной позиции.   "Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года", - сказал Зеленский.   Напомним, в ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины.   Как сообщалось, что Франция предоставит экспертную помощь для ускорения достижения Украиной критериев вступления в ЕС.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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