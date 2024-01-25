В укрытиях разрешили находиться с животными

Люди, которые будут приходить в укрытие с домашними питомцами, должны размещаться в отдельных помещениях или выделенных местах.

В Украине внесены изменения в "Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты", и теперь людям разрешили находиться в укрытиях с животными. Об этом в четверг, 25 января, идет речь в приказе министерства внутренних дел Украины. "Люди, которые приходят в укрытие с животными, должны размещаться в отдельных помещениях или обособленных местах. Человек, который привел животное, должен постоянно за ним присматривать, а также заботиться о безопасности других людей, имущества и самого животного и соблюдать санитарные нормы", - сказано в документе. Приказ внесен в единый реестр государственных нормативных актов. Напомним, в Киеве детей погибшего воина не пустили в школьное укрытие, потому что они были с маленькой собачкой. Пока дети искали другое укрытие, буквально у них над головами сбили ракету. В результате атак РФ по Харькову и Одессе погибли пять собак. Закрытое укрытие. Трагедия в Киеве

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