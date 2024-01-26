В ВСУ предупредили об угрозе удара по Черному морю

Российские захватчики используют акваторию Черного моря для нанесения ударов по территории Украины.

В Черном море находятся российские военные корабли, которые РФ может использовать для нанесения очередного удара по Украине, а потому в случае сигнала тревоги, необходимо срочно пройти в ближайшее укрытие. Об этом в четверг, 25 января, в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Пока видим, что активность ракетоносителей остается достаточно высокой. Три ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, один надводный и два подводных. Общий залп калибров состоит до 16 единиц. Такая конфигурация ракетоносителей держится уже достаточно долгое время. Враг не выводил в начале года ракетоносители почти, но потом, несмотря на шторм, вывел и зафиксировал. Сейчас производит ротацию, пополнение и уменьшение, но не убирает ракетоносители из боевого дежурства", - отметила Гуменюк. По ее словам, такая тактика может свидетельствовать о подготовке россиян к предстоящему удару Калибрамы. "Это может свидетельствовать о подготовке к предстоящему удару с применением ракет морского базирования, а также может быть направлено и на рассредоточение усилий нашей противовоздушной обороны во время воздушных атак, с использованием ракет именно воздушного базирования или применением баллистики. Это то, что враг в последнее время держит в приоритете. Морские ракетоносители, находясь на дежурстве, все же перебирают на себя определенную часть внимания ПВО", - заявила она. Напомним, враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО уничтожили 21 российскую ракету. В Киеве, Харькове и Павлограде есть жертвы и пострадавшие. Так, в Киеве ранения получили 20 человек, также сообщалось об одной погибшей женщине. Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения в разных районах. В Харькове погибли шесть человек, еще 57 человек были ранены, среди них 8 детей.

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