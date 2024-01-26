Данилов объяснил, есть ли угроза сокращения помощи Украине

Украина не станет торговать принципами и не станет торговать своими территориями, как бы кому-то этого не желалось, подчеркнул глава СНБО.

Разговоры о том, что в случае тех или иных избирательных процессов, происходящих в США, Великобритании и Евросоюзе, Украине будет урезана помощь, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 25 января, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии 24 канала. "Украина никогда не исчезнет из радара международного сообщества, потому что мы боремся за не только свое право на свободу. Мы боремся сегодня на своей территории независимость, в частности, и Европы. И все это осознают", - подчеркнул он. В то же время он указал, что через различные политические процессы, происходящие в каждой стране отдельно, помощь Украине может поступать с задержкой. В свою очередь, это влияет на ситуацию на фронте. "Мы бы очень хотели, чтобы в ближайшее время все было улажено. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, независимость. Мы не торгуем принципами и не торгуем своими территориями, как бы кому-то того не желалось", - добавил Данилов. Он отметил, что Россия периодически шантажирует мир с использованием ядерного оружия "в случае угрозы". Однако, по словам секретаря СНБО, эти устрашения на ответственных политиков уже не действуют. Напомним, состоялось 18 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. В Минобороны Украины рассказали, что участники очередного заседания обсудили вопрос увеличения поставок Украине дальнобойного оружия и адаптацию зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, а также увеличение производства боеприпасов.

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