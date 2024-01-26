На Львовщине задержали "смотрящих" за Трускавцем, Бориславом и Стебником

В случае неуплаты средств фигуранты угрожали причинить моральные страдания, уничтожить имущество потерпевшего и его родных.

Во Львовской области группа лиц вымогала 100 тысяч грн у местного предпринимателя. Они заявляли, что тот им должен. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины. Указывается, что группа лиц, так называемых "смотрящих" за городами Трускавец, Борислав и Стебник, регулярно требовали с людей деньги за "надуманные долги". В случае, если им отказывались платить, они запугивали и заставляли предпринимателей выплачивать средства. "Эти лица уже раньше привлекались к уголовной ответственности", - отметили правоохранители. Один из предпринимателей обратился за помощью в полицию. "У одного из предпринимателей фигуранты требовали 100 000 гривен. Опасаясь физической расправы и при отсутствии всей суммы, потерпевший отдавал долг частями. 24 января в Трускавце оперативники совместно со следователями ГУНП во Львовской области задержали двоих смотрящих во время получения от потерпевшего 40 000 грн - части вымышленного долга. Вымогатели задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Решается вопрос об избрании мер", - рассказали в Нацполиции. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева Житомирской области, входившего в состав преступной организации в регионе. Он вместе с бандой похищал людей и выбивал с них деньги. До этого Служба безопасности нейтрализовала в Виннице криминальную группировку, которая терроризировала жителей города и пыталась поджать под себя аграрный бизнес в регионе.

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