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На Львовщине задержали "смотрящих" за Трускавцем, Бориславом и Стебником

В случае неуплаты средств фигуранты угрожали причинить моральные страдания, уничтожить имущество потерпевшего и его родных.
На Львовщине задержали "смотрящих" за Трускавцем, Бориславом и Стебником
Во Львовской области группа лиц вымогала 100 тысяч грн у местного предпринимателя. Они заявляли, что тот им должен. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.   Указывается, что группа лиц, так называемых "смотрящих" за городами Трускавец, Борислав и Стебник, регулярно требовали с людей деньги за "надуманные долги".       В случае, если им отказывались платить, они запугивали и заставляли предпринимателей выплачивать средства.   "Эти лица уже раньше привлекались к уголовной ответственности", - отметили правоохранители.   Один из предпринимателей обратился за помощью в полицию.   "У одного из предпринимателей фигуранты требовали 100 000 гривен. Опасаясь физической расправы и при отсутствии всей суммы, потерпевший отдавал долг частями. 24 января в Трускавце оперативники совместно со следователями ГУНП во Львовской области задержали двоих смотрящих во время получения от потерпевшего 40 000 грн - части вымышленного долга. Вымогатели задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Решается вопрос об избрании мер", - рассказали в Нацполиции.   Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.     Ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева Житомирской области, входившего в состав преступной организации в регионе. Он вместе с бандой похищал людей и выбивал с них деньги.   До этого Служба безопасности нейтрализовала в Виннице криминальную группировку, которая терроризировала жителей города и пыталась поджать под себя аграрный бизнес в регионе.

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