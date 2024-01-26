Воздушная тревога охватила 10 регионов

В случае опасности следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала отбоя или соблюдать правила двух стен.

В ночь на 26 января в части страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, Карта воздушных тревог. Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога!", - сообщило в Telegram Командование Воздушных Сил ВСУ. Местные паблики сообщили о взрывах в Покровском районе Донецкой области. "Предварительно ОТРК работает по Донбасу", - проинформировал в 1.01 паблик "Славянск Краматорск | Донбасс". Напомним, сегодня вражеские войска сбросили на магазин в Бериславе авиационную бомбу. В результате попадания здание уничтожено. Ранее на одно из сел Бериславского района россияне сбросили две управляемые авиабомбы. Попали в жилой дом и территорию монастыря.

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