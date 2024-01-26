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В Херсонской области прогремели взрывы

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе баллистики с юга. В регионах, где объявлена тревога, следует пройти в укрытие.
В Херсонской области прогремели взрывы
Около 1.50 воздушная тревога стремительно охватила семь областей на юге и на востоке Украины. Об угрозе баллистики в пятницу, 26 января, известило в Telegram Командование Воздушных Сил ВСУ.   "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - говорится в сообщении.   Местные мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Херсоне.   "Херсон под плотным обстрелом, несколько пусков баллистики и выходы артиллерии. Выходы были из района Армянска", - пишет Telegram-канал Николаевский Ванек.   "В Херсоне прилеты баллистики. Повышена угроза для Николаева", - информирует мониторинговый паблик Почему тревога | Радар.   Официальных комментариев о взрывах в Херсонской области не поступало.   Напомним, сегодня вражеские войска сбросили на магазин в Бериславе авиационную бомбу. В результате попадания здание уничтожено.   Ранее на одно из сел Бериславского района россияне сбросили две управляемые авиабомбы. Попали в жилой дом и территорию монастыря.

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