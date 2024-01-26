В Курске заявили об обстреле поселка украинской армией

Губернатор области Роман Старовойт утверждает, что село Теткино попало под обстрел ВСУ, из-за чего осталось без тепла и электричества.

В ночь с 25 на 26 января в поселке Теткино Курской области прекратилась подача электроэнергии и тепла в жилые дома. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, утверждая что это последствия обстрелов со стороны ВСУ.

Читайте также: Падение самолета Ил-76 под Белгородом: Минобороны РФ заявило, что на борту находились военнопленные ВСУ

"Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады начнут ремонт, как только это будет безопасно. Кроме того, повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Обязательно окажем помощь в восстановлении", - говорится в сообщении губернатора.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.