ВСУ предупредили об опасности у границы в Сумской области

Защитники северной границы Украины противодействуют российским диверсионно-разведывательным группам.

В приграничных районах Сумской области продолжаются боевые действия. Большой угрозой как для военных, так и для гражданских являются также вражеские диверсионные группы. Об этом сообщает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Читайте также: Падение самолета Ил-76 под Белгородом: Минобороны РФ заявило, что на борту находились военнопленные ВСУ

Сообщается, что интенсивность боев на приграничных территориях Сумской области не такая, как на других участках фронта. Но они представляют угрозу, как и активность диверсионных групп россиян.

"Враг активизировался в последнее время. Участились захождения диверсионных групп. Мы пытаемся, они и не проходят, но попытки есть", - отметил военнослужащий ВСУ.

Он также рассказал, что защитники северной границы противодействуют российским ДРГ. В Северной оперативной зоне постоянно проводятся тренировки контрдиверсионных групп, чтобы подготовить военных к выявлению и нейтрализации врага, пытающегося пересечь границу. Наев показал, как проходят учения контрдиверсионных сил. Защитники отработали штурмы окопов, которые по легенде якобы захватили диверсанты.

"У границы сейчас очень опасно, гражданским людям нужно быть подальше. Если говорят, что нужно немного дальше переселяться, лучше уехать", - отметил один из военных.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.