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Оккупанты ударили по Мирнограду, есть жертвы

Среди пострадавших - двое детей. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь, одного мужчину госпитализировали, а остальные будут лечиться амбулаторно.
Оккупанты ударили по Мирнограду, есть жертвы

Среди ночи россияне ударили по Мирнограду Донецкой области, 6 человек получили ранения. Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Среди пострадавших - двое детей. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь, одного мужчину госпитализировали, а остальные будут лечиться амбулаторно.

"Ракетой разрушено админздание, повреждены семь 5-этажек, магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей. Также повреждены многочисленные частные дома - точное количество устанавливаем. На месте работают представители местных властей, полиция и спасатели. Все обстоятельства преступления тщательно документируем" - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.

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