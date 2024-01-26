ВСУ наземным дроном взорвали мост в тылу россиян
Украинский наземный колесный дрон со взрывчаткой проехал к цели в тылу врага четыре километра.
Наземный сухопутный беспилотный дрон-камикадзе взорвал мост в ближнем тылу российских захватчиков. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
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"Украинский колесный дрон со взрывным устройством проехал четыре километра в тыл противника и взорвал мост", - отметил он.
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