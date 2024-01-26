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ВСУ наземным дроном взорвали мост в тылу россиян

Украинский наземный колесный дрон со взрывчаткой проехал к цели в тылу врага четыре километра.
ВСУ наземным дроном взорвали мост в тылу россиян

Наземный сухопутный беспилотный дрон-камикадзе взорвал мост в ближнем тылу российских захватчиков. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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"Украинский колесный дрон со взрывным устройством проехал четыре километра в тыл противника и взорвал мост", - отметил он.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.

 

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