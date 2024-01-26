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В ВСУ объяснили, почему оккупанты давно не применяли Калибры

Таким образом, россияне могут усыплять бдительность, якобы они не будут использовать Калибры.
В ВСУ объяснили, почему оккупанты давно не применяли Калибры
Иллюстративное фото / Getty images

То, что войска РФ давно не применяли по территории Украины Калибры, может быть связано со сложностью обслуживания агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, и попытками усыпить бдительность украинцев. Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Использование Калибров в последнее время очень редко. Но есть понимание, что россияне действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются Калибры, и загрузкой самих Калибров, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной", - сказала она.

Также она сообщила, что пребывание Калибров на дежурстве говорит о том, что ракеты готовы быть применены и когда это произойдет, украинские военные не могут вычислить. Таким образом, враг может усыплять бдительность украинцев.

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