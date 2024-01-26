В ВСУ объяснили, почему оккупанты давно не применяли Калибры

Таким образом, россияне могут усыплять бдительность, якобы они не будут использовать Калибры.

То, что войска РФ давно не применяли по территории Украины Калибры, может быть связано со сложностью обслуживания агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, и попытками усыпить бдительность украинцев. Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Использование Калибров в последнее время очень редко. Но есть понимание, что россияне действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются Калибры, и загрузкой самих Калибров, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной", - сказала она.

Также она сообщила, что пребывание Калибров на дежурстве говорит о том, что ракеты готовы быть применены и когда это произойдет, украинские военные не могут вычислить. Таким образом, враг может усыплять бдительность украинцев.

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