Проблемы с питанием в армии: поступают не очень приятные сигналы – экономический эксперт

| Автор: Мальцева Ольга

Качество продуктов питания для защитников в ближайшее время может значительно ухудшиться, ведь Министерство обороны требует у поставщиков закупать продукты по ценам, которых уже давно не существует. Об этой проблеме рассказывает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Из ВСУ поступают не очень приятные сигналы на то, что к питанию в армии сейчас возникает много вопросов. Речь идет о качестве продуктов. Пока не дошло, чтобы еду, которую поставляют военным, защитники выставляли массово в соцсети. Потому что сохраняется надежда, что это единичные досадные недоразумения", - пишет эксперт.

Гаврилечко приводит сравнение цен из январского тендера Минобороны и реальных цен в Украине, которые предоставляет мониторинговый портал Минфин. К примеру:

Картофель: контракт МО - 6 грн/кг, Минфин - 24,40 грн/кг

Капуста белокочанная: контракт МО - 12,6 грн/кг, Минфин - 15,34 грн/кг

Макароны: контракт МО - 25,50 грн/кг, Минфин - 28 грн/кг

Яйца: контракт МО - 4,8-4,92 грн/шт, Минфин - 6,3 грн/шт

Эксперт отмечает, что Минобороны прописывает в контрактах на питание цены, которые были актуальными в лучшем случае в прошлом или позапрошлом году. По данным Госстата, например, только мясо за прошлый год подорожало почти на 13%.

"Если цены в контрактах МО остаются без изменений, то угадайте, что в результате будет с изменениями? Правильно, качество еды, которая в итоге попадет на стол украинскому защитнику", - заключает экономический эксперт.

Он также привел документальное доказательство одного из последних тендеров на Prozorro, где Минобороны отказалось поднимать в контрактах предельные цены на продукты, несмотря на то, что эти цены ниже реальных.