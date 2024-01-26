Подчиненная Порошенко шокировала Давос, где просили о финансовой помощи Украине, нарядами и "Брабусом" за 2 млн - Гладких

| Автор: Мальцева Ольга

Подчиненная Петра Порошенко, сотрудница телеканала «Прямой» Даша Счастливая приехала на форум в Давос, где обсуждали денежную помощь Украине, в сверхдорогой одежде. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких, сообщают Украинские новости.

«Недавно завершился форум в Давосе, где, в частности, обсуждалась денежная помощь Украине. Среди просителей помощи, судя по фото, была и Даша Счастливая – подчиненная Петра Алексеевича. И она шокировала Давоса. Но не своими выступлениями, а нарядом за 2 млн. и «Брабусом», - пишет Гладких.

Эксперт отмечает, что очень дорогая одежда Даши Счастливой выглядела некстати в формате Давоса.

“Полный "фарш" – Давос, ботиночки Loro Piana, шарфик Луи Виттон, фото с «Брабусом», сумочка Эрме за 30 штук евро и пик муветона – соболиная шуба за пятнашку. С таким луком на пару миллионов гривен тускнеет даже ее фото из Kulm Hotel, ночь в котором стоит 2000 евро. Ну, что могу сказать? Если свита Пятого Президента чем-то и поразила европейцев в Давосе, то разве что своим китчем. Могут себе позволить”, – пишет Гладких.

По словам Гладких, такая дорогая одежда подчиненной Порошенко, которая в свое время также работала на Медведчука, резонировала с просьбами о денежной помощи Украине.

“Третий год войны. Украина просит у мира поддержки. Люди Порошенко всем своим видом показывают западным партнерам, насколько у них «болит» за Украину. Правда, если бы не Луи Виттон и Лоро Пиано, их страдания выглядели бы более убедительно”, - резюмирует Гладких.