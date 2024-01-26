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Журналист показал видео уничтожения вражеского "пирожка"

Юрий Бутусов предполагает, что в машине могли быть горючие вещества либо боеприпасы, учитывая масштаб взрыва.
Журналист показал видео уничтожения вражеского "пирожка"
  Украинский журналист Юрий Бутусов показал на своем Telegram-канале в пятницу, 26 января, видео со взрывом автомобиля оккупантов УАЗ СГР. Удар по нему нанесли воины Сил специальных операций вместе с пограничниками.   По его мнению, в машине могли перевозить боеприпасы либо взрывчатку, поскольку взрыв был слишком уж масштабным как для такого авто.   "Вроде бы обычный рашистский "батон", а взорвалась, как вагонетка со снарядами. Вероятно, в машине перевозили боеприпасы, взрывчатку либо горючее. Прицельно сработали бойцы ССО вместе с пограничниками", - говорится в сообщении.

 

Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины поразили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс Тор.   Добавим, что ВСУ показали уничтожение вражеского ЗРК Оса из HIMARS.   Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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