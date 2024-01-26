Украина получила автотрансформаторы от правительства США и USAID

Новое оборудование уже работает на объектах Укрэнерго в регионах, наиболее пострадавших от массированных ракетных атак прошлой зимой.

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Агентство по международному развитию (USAID) передало два высоковольтных автотрансформатора. Закупка и доставка оборудования профинансирована Правительством Соединенных Штатов через USAID и реализована в рамках Проекта энергетической безопасности (ПЭБ). Об этом сообщает Укрэнерго. Отмечается, что новое оборудование уже работает на объектах Укрэнерго в регионах, наиболее пострадавших от массированных ракетных атак прошлой зимой. Как отметила посол США в Украине Бриджит Бринк, помощь Соединенных Штатов в военное время позволяет обеспечить функционирование критически важной инфраструктуры в условиях непрерывных авиаударов со стороны России. Правительство США подтверждает свою готовность и дальше поддерживать Национальную энергетическую компанию Укрэнерго в закупке высокотехнологичного оборудования и дополнительных автотрансформаторов. Автотрансформаторы являются ключевыми компонентами основной энергетической инфраструктуры и обеспечивают надежность электроснабжения. Изготовление и доставка единицы такого оборудования занимает около года. По словам председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, новые автотрансформаторы позволят значительно повысить надежность электроснабжения украинцам и предотвратить перегрузку уже работающего в сети оборудования. Два новых автотрансформатора, уже работающих на объектах Укрэнерго, - это первый этап проекта по гуманитарной помощи, в рамках которого USAID купило и передаст Укрэнерго еще 16 автотрансформаторов. Всего с начала войны USAID передали НЭК Укрэнерго оборудование и средства индивидуальной защиты на сумму около 10 млн долларов США. Также USAID через Проект энергетической безопасности помогает Укрэнерго усилить защиту высоковольтных подстанций. Напомним, Энергоатом испытал газотурбинную мобильную электростанцию от USAID. Также сообщалось, что Украина получила два новых мощных новых автотрансформатора, которые были приобретены и переданы Программой развития ООН в Украине и правительством Японии.