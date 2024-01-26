Падение Ил-76: Данилов раскритиковал ООН и Красный Крест

Секретарь СНБО указал на то, что представители ООН к главе МИД РФ "с распростертыми объятиями", а вот посетить место авиакатастрофы не смогли.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в комментарии Украинскому радио осудил Организацию Объединенных Наций (ООН) за ее бездействие в вопросе с Ил-76.

Чиновник призвал не делать преждевременных выводов и дождаться окончательного выяснения обстоятельств.

"Ситуация находится на высоком контроле у военно-политического руководства Украины. Мы понимаем, что и где происходит. Не так много времени осталось подождать, чтобы мы окончательно узнали, что там произошло", - заверил он.

По его словам, Россия по-прежнему пытается изобразить из себя невиновную после стольких своих военных преступлений. Также Данилов осудил бездействие ООН.

"ООН - странная институция, она, извиняюсь, в объятиях лобызает (министра иностранных дел России Сергея) Лаврова, "целуется широко" и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же это тогда за ООН? Чем она занимается?" - задал риторический вопрос секретарь СНБО.

Он также указал на бездействие Красного Креста, который обязан был находиться на месте крушения "буквально через час".

"Если россияне никого туда не пускают - так они могут там наплести такого, что и на уши (не повесишь, - ред.)", - резюмировал Данилов.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76 . Российское Минобороны утверждало, что в самолете якобы были украинские пленные, которых везли на обмен. В то же время украинские СМИ заявили, что Ил-76 перевозил ракеты для комплекса С-300.

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