Кулеба о передаче Украине Данией самолетов F-16: Подготовка идет по плану

Кулеба отметил, что решение о передаче F-16 Украине было историческим шагом и добавил, что "все идет по плану".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка к передаче Украине Данией истребителей F-16 идет по плану, угроз срыва этой программы нет. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Николаеве, передает Интерфакс-Украина

"Большое спасибо Ларсу за заверение, что подготовка к передаче Данией самолетов F-16 происходит по плану. Пока нет угроз срыва этой программы. Это значит, что Дания придерживается своего слова, и самолеты F-16, которые Дания первой пообещала Украине, будут в нашем воздушном пространстве, будут помогать нам защищать наше государство", - отметил Кулеба.

Он добавил, что решение о передаче F-16 Украине было историческим шагом.

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