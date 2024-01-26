Минобороны отсудило у ООО Львовский арсенал более 1,5 млрд грн
В производстве Хозяйственного суда города Киева находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны неустойки по этому же госконтракту.
Министерство обороны Украины сообщило, что выиграло суд по делу ООО Львовский арсенал на сумму более 1,5 миллиарда гривен.
Отмечается, что Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 года о взыскании с ООО Львовский арсенал в пользу Минобороны 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 683 623,06 гривны пени и 96 734 638 гривен штрафа за непоставку оплаченных мин.
Также сообщается, что в производстве Хозяйственного суда города Киева находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны с этого же субъекта хозяйствования 163 486 435,74 гривны неустойки по этому же государственному контракту.
Напомним, Минобороны законтрактовало со Львовским арсеналом поставку минометных выстрелов на 1,4 млрд гривен, но ни одной мины по предоплаченному контракту министерство не получило.
Также сообщалось, что прокуратура Боснии и Герцеговины проверяет обстоятельства покупки завода по производству взрывчатки Витезит, в которых могли фигурировать средства Министерства обороны Украины, уплаченные по контракту на поставку минометных выстрелов.
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