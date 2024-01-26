Минобороны отсудило у ООО Львовский арсенал более 1,5 млрд грн

В производстве Хозяйственного суда города Киева находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны неустойки по этому же госконтракту.

Министерство обороны Украины сообщило , что выиграло суд по делу ООО Львовский арсенал на сумму более 1,5 миллиарда гривен.

Отмечается, что Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 года о взыскании с ООО Львовский арсенал в пользу Минобороны 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 683 623,06 гривны пени и 96 734 638 гривен штрафа за непоставку оплаченных мин.

Также сообщается, что в производстве Хозяйственного суда города Киева находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны с этого же субъекта хозяйствования 163 486 435,74 гривны неустойки по этому же государственному контракту.

Напомним, Минобороны законтрактовало со Львовским арсеналом поставку минометных выстрелов на 1,4 млрд гривен , но ни одной мины по предоплаченному контракту министерство не получило.

Также сообщалось, что прокуратура Боснии и Герцеговины проверяет обстоятельства покупки завода по производству взрывчатки Витезит, в которых могли фигурировать средства Министерства обороны Украины , уплаченные по контракту на поставку минометных выстрелов.

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