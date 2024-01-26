В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

РФ не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 94 боестолкновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ 26 января.

Отмечается, что враг нанес восемь ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Назначенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрел населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Елине, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Поповка, Волфино, Веселовка Сумской области; Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак в районах Тернов и Торского Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевки и еще девять атак неподалеку от Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать россиян возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили пять атак РФ севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Николаевка, Тягинка, Новотягинка, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Также оккупанты произвели обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Токаревка, Томина Балка Херсонской области.

РФ не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток россияне совершили четыре безуспешных штурма позиций украинских войск.

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