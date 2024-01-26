Украина получила 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка

ЮНИСЕФ закупил вакцины по запросу Министерства здравоохранения Украины на средства правительства Японии. Вакцины будут распределены в медучреждения страны во всех областях.

Украина получила от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка для проведения прививок в 2024 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что Фонд закупил вакцины по запросу Министерства здравоохранения Украины на средства правительства Японии.

Вакцины будут распределены в медучреждения страны во всех областях.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунира Мамедзаде, война может повлечь за собой большее распространение инфекций из-за массового перемещения людей и перебоев в предоставлении медицинских услуг, особенно в отношении программы профилактических прививок.

"Дети должны быть защищены от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, поэтому ЮНИСЕФ продолжает закупать и доставлять вакцины для плановых прививок, чтобы поддержать Украину", - отметил он.

Как отметили в Минздраве, по итогам 11 месяцев 2023 года 77,3% детей до года в Украине получили прививки против дифтерии, коклюша и столбняка. Эта прививка входит в Календарь профилактических прививок и является безоплатной. АКДП вводится в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, затем в 6 лет проводится ревакцинация вакциной АДП (дифтерия-столбняк), а в 16 лет - вакциной АДП-М (против столбняка и дифтерии с уменьшенным содержанием антигена, используемого для взрослых).

В календарь профилактических прививок входят безоплатные прививки против 10 инфекционных болезней. Ребенок должен получить прививку против таких заболеваний, как туберкулез, гепатит B, корь, эпидемический паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция.

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