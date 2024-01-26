Сырский рассказал, где наступают россияне

Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил районы ведения боевых действий и заслушал командиров бригад по текущей обстановке.

Российские оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он рассказал, что сегодня, 26 января, в очередной раз был непосредственно в районах ведения боевых действий и заслушал командиров бригад по текущей обстановке.

По словам Сырского, на Северском направлении россияне продолжают наступательные действия с целью улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска. Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов враг пытается безуспешно атаковать по направлению Кременная, Григоровка.

Генерал отметил, что противник собственные неудачи в наступательных действиях компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия.

"В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе", - отметил он.

На Бахмутском направлении россияне ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских защитников севернее и западнее Бахмута, и развить наступление на Часовой Яр.

Сырский добавил, что враг производит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения "добровольческого корпуса". Также противник безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районах Клищиевки и Андреевки.

"Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий", - рассказал генерал-полковник.

Сырский отметил, что штабы сил обороны и командиры "вовремя реагируют на любые изменения оперативной ситуации". В ходе посещения позиции военных на Восточном фронте была совместно проведена оценка "предложенных решений по дальнейшим действиям".

"Уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага. Сейчас делаем ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесения точных огневых ударов, применения дронов-камикадзе и защиты наших позиций с помощью средств радиоэлектронной борьбы", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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