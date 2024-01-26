Президент назначил нового главу Центра противодействия дезинформации
Коваленко – лейтенант Сил обороны. До нового назначения он занимал должность заместителя руководителя Центра по противодействию дезинформации при СНБО.
Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко новым главой Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Как пишет РБК-Украина, Коваленко – лейтенант Сил обороны. До нового назначения он занимал должность заместителя руководителя Центра по противодействию дезинформации при СНБО.
Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, магистр социолог (2006 – 2012 годы). Трудовую деятельность начал в конце 2010 года в должности журналиста. С мая 2020 года работал специалистом по коммуникациям в Государственном агентстве рыбного хозяйства и Государственной инспекции градостроительства.
Напомним, правительство назначило Олега Корикова главой Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Также сообщалось, что Кабмин согласовал назначение мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской облгосадминистрации.
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