Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Президент назначил нового главу Центра противодействия дезинформации

Коваленко – лейтенант Сил обороны. До нового назначения он занимал должность заместителя руководителя Центра по противодействию дезинформации при СНБО.
Президент назначил нового главу Центра противодействия дезинформации

 

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко новым главой Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
 
Как пишет РБК-Украина, Коваленко – лейтенант Сил обороны. До нового назначения он занимал должность заместителя руководителя Центра по противодействию дезинформации при СНБО.
 
Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, магистр социолог (2006 – 2012 годы). Трудовую деятельность начал в конце 2010 года в должности журналиста. С мая 2020 года работал специалистом по коммуникациям в Государственном агентстве рыбного хозяйства и Государственной инспекции градостроительства.
 
Напомним, правительство назначило Олега Корикова главой Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Также сообщалось, что Кабмин согласовал назначение мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской облгосадминистрации.
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK