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В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации вражеских беспилотников в Кировоградской области.
В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

 

В Кропивницком вечером, 26 января, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщает Суспільне. Кропивницкий.
 
По данным местных пабликов, взрывы могут являться результатом работы систем противовоздушной обороны.
 
Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации вражеских беспилотников в Кировоградской области.
 
Напомним, российские военные 26 января ударили по Новогродовке и Красногоровке в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла женщина, также был ранен ребенок.
Также ночью русские военные обстреляли Херсон из ЗРК С-300. Вражеским огнем поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра, ранена женщина.
 
 
 
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