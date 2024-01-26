В Украине создадут экономическую платформу

На новой платформе будет представлено все сообщество украинского бизнеса. Президент издал несколько указов по Всеукраинской экономической платформе.

В Украине будет создана Всеукраинская экономическая платформа, которая должна значительно облегчить коммуникации с предпринимателями. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и большой. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия", - отметил он.

По словам Зеленского, на новой платформе будет представлено все сообщество украинского бизнеса.

"Сделано в Украине" - это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и работающих на предприятиях украинок. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других", - подчеркнул глава государства.

Президент издал несколько указов по Всеукраинской экономической платформе.

Один из них Зеленский поручил ОП, Кабмину и ОВА в течение двух недель концепцию и структуру функционирования Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", а также в течение месяца обеспечить начало работы Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Другим указом президент поручил создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, а также утвердить персональный состав данного Совета.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) принял решение об экономической безопасности и стабильности в период продолжающегося военного положения в стране. В частности, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства.

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