Шольц летит в США говорить об Украине
Шольц призвал союзников усилить поддержку Украины, заявив, что страны ЕС делают недостаточно, чтобы помочь Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц в первой половине февраля запланировал поездку в Вашингтон, чтобы там встретиться с президентом США Джо Байденом и обсудить дальнейшую поддержку Украины. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает Bloomberg.
Издание указывает, что они планируют сплотить политиков вокруг помощи Украине в то время, когда Конгресс США до сих пор не проголосовал за финансирование Киева и пока Европейский Союз не выделил Украине помощь в размере 50 млрд евро.
Издание отмечает, что Шольц ранее заявлял, что страны ЕС делают недостаточно для помощи Киеву.
Великобритания призвала союзников удвоить военную помощь Украине, чтобы она могла себя защитить от российских агрессоров.
Германия и Украина готовят двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Также страны обсуждают дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.
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