Шольц летит в США говорить об Украине

Шольц призвал союзников усилить поддержку Украины, заявив, что страны ЕС делают недостаточно, чтобы помочь Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц в первой половине февраля запланировал поездку в Вашингтон, чтобы там встретиться с президентом США Джо Байденом и обсудить дальнейшую поддержку Украины. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает Bloomberg

Издание указывает, что они планируют сплотить политиков вокруг помощи Украине в то время, когда Конгресс США до сих пор не проголосовал за финансирование Киева и пока Европейский Союз не выделил Украине помощь в размере 50 млрд евро.

Издание отмечает, что Шольц ранее заявлял, что страны ЕС делают недостаточно для помощи Киеву.

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