Названо число циркулирующих в Украине штаммов COVID-19

Врачи фиксируют рост количества случаев заболеваний гриппом, что не характерно для предыдущих эпидсезонов.

В Украине зафиксировано 17 штаммов коронавируса. Об этом в пятницу, 26 января, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Он отметил, что в стране наблюдается рост количества случаев заболевания COVID-19, а также гриппа.

"В Украине, по данным нашего эпиднадзора, циркулирует 17 штаммов коронавирусной инфекции, в том числе и новый штамм, который был обнаружен недавно - Дженни. В то же время мы видим и рост количества случаев заболеваний гриппом, что не характерно для предыдущих эпидсезонов", - сказал Ляшко.

"С середины октября почти 2,5 млн человек переболело гриппом и гриппоподобными заболеваниями. К сожалению, есть и летальные случаи", - сообщил он.

В то же время, он заверил, что стационары справляются с количеством пациентов, которые попадают в больницы с диагнозами грипп и коронавирус, ведь количество госпитализаций отличается от статистики 2020-2022 годов.

Ляшко добавил, что пик заболеваний гриппом и ОРВИ прогнозируется на февраль.

Ранее сообщалось, что после школьных каникул в Киеве на 50% возросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Закончились каникулы, дети вернулись в школы, и состоялся обмен инфекциями, объяснила директор департамента здравоохранения КГГА. Напомним, в декабре прошлого года в мире зафиксировано 10 тысяч смертей от коронавируса.

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