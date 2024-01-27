В Украине выросло количество ДТП - полиция

Ситуация с ДТП по сравнению с 2022 годом ухудшилась. Главным образом, на дорогах погибают из-за превышения скорости.

В Украине на четверть увеличилось количество ДТП по сравнению с 2022 годом, а смертность от них повысилась на 9%. Соответствующую статистику в пятницу, 26 января, обнародовала Патрульная полиция.

Указывается, что причина более 50% всех смертельных аварий - превышение скорости.

"За 2023 год произошло 23 462 ДТП с погибшими или травмированными. При этом 3053 человека погибли, а 29 502 человека получили травмы. В Киеве погибли 103 человека", - сообщили правоохранители.

Как сообщили в сообществе Про мобильность, среди частых причин смертельных ДТП: превышение скорости (50%), нарушение правил маневрирования (16%), а также переход дороги в неустановленном месте и выезд на полосу встречного движения.

Больше всего смертей на дорогах рядом с населенными пунктами было зафиксировано в Днепропетровской (191), Львовской (126) и Харьковской (120) областях.

Почти четверть всех ДТП происходила в промежуток между 17:00 и 19:00.

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