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В ряде областей объявлена воздушная тревога

Во время тревоги следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до тех пор, пока опасность не пройдет.
В ряде областей объявлена воздушная тревога
На востоке и юге Украины звучит сигнал тревоги. Как предупреждают в субботу, 27 января, мониторинговые каналы и Воздушные силы Украины, враг может ударить баллистикой.
 
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - указывают в ПСУ.
 
В частности сигнал тревоги звучит в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской областях.
 
Жителей регионов просят пройти в укрытие или соблюдать правила двух стен.
 
Напомним, 23 января российские войска трижды наносили ракетные удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По состоянию на утро 26 января число погибших возросло до 11 человек.

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