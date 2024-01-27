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Оккупанты на ВОТ в обмен на гуманитарку заставляют брать партбилеты - ЦНС

За участие в псевдовыборах пожилым людям на оккупированных территориях обещают дополнительные продуктовые наборы и лекарства.
Оккупанты на ВОТ в обмен на гуманитарку заставляют брать партбилеты - ЦНС
На временно оккупированных россиянами территориях Донецкой области захватчики обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет Единой России. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил Центр национального сопротивления.
 
"После того как захватчики создали гуманитарный кризис, они пытаются заставить людей вступать в партию", - пояснили в ЦНС.
 
Как указывают представители Центра, у людей нет денег на жизнь, и россияне пытаются этим воспользоваться.
 
"За счет пенсионеров представители оккупационной администрации хотят увеличить количество людей в партии президента РФ Владимира Путина перед выборами", - добавили в ЦНС.
 
Там отмечают, что оккупанты надеются, что во время будущих псевдовыборов на территории оккупированной области "новые партийцы" обеспечат "явку".
 
Правящий режим РФ грозит оккупационным "администрациям" временно захваченных регионов снизить финансирование, если на "выборах" президента России будет низкая явка.
 

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