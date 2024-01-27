Оккупанты на ВОТ в обмен на гуманитарку заставляют брать партбилеты - ЦНС

За участие в псевдовыборах пожилым людям на оккупированных территориях обещают дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

На временно оккупированных россиянами территориях Донецкой области захватчики обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет Единой России. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил Центр национального сопротивления.

"После того как захватчики создали гуманитарный кризис, они пытаются заставить людей вступать в партию", - пояснили в ЦНС.

Как указывают представители Центра, у людей нет денег на жизнь, и россияне пытаются этим воспользоваться.

"За счет пенсионеров представители оккупационной администрации хотят увеличить количество людей в партии президента РФ Владимира Путина перед выборами", - добавили в ЦНС.

Там отмечают, что оккупанты надеются, что во время будущих псевдовыборов на территории оккупированной области "новые партийцы" обеспечат "явку".

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